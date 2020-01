Wer wird Deutscher Fußball Botschafter 2020? Zivkovic, Rösler und Jaspert nominiert

Wer tritt in die Fußstapfen von Jürgen Klopp ? Der gleichnamige Verein vergibt im Mai zum achten Mal den Titel Deutscher Fußball Botschafter. 2019 gewann der Coach des FC Liverpool den Award, jetzt stehen Anja Zivkovic, Uwe Rösler und Robert Jaspert auf der Liste der Nominierten. Vereinsgründer Roland Bischof erklärt: „Alle drei Nominierte haben während ihrer langjährigen Auslandsarbeit einen großen Beitrag geleistet. Wir wollen das würdigen und ich danke der Jury für die interessante Auswahl.“ Die Jury besteht aus Doris Fitschen, Rainer Holzschuh (Vorsitz), Horst Hrubesch, Lutz Pfannenstiel, Dr. Martin Schäfer und Berti Vogts.

Zivkovic arbeitet für Fifa und Uefa als Ausbilderin, Trainerin und Analystin für den Frauenfußball unter anderem in Indien, Jordanien, Tonga, Aserbaidschan und Litauen, bereiste mehr als 50 Länder. Rösler trainierte nach dem Ende als aktiver Profi in England und Norwegen (durch eine Krebserkankung) Vereine in England, Norwegen und Schweden. Große Erfolge feierte Rösler vor allem mit dem damaligen Drittligaverein FC Brentford, als auch mit seiner letzten Station, dem schwedischen Erstligaverein Malmö FF.