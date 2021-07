Jetzt noch abstimmen: Wer wird Deutscher Fußball Botschafter 2021?

Zu den Nominierten gehören unter anderem vier Profis, die mit der Nationalmannschaft bei der EM an England gescheitert sind: Kevin Volland (AS Monaco), Ilkay Gündogan (Manchester City), Kai Havertz (FC Chelsea) und der jüngst aus dem DFB-Team zurückgetretene Toni Kroos (Real Madrid). In Lukas Nmecha, der nach seiner Leihe zur RSC Anderlecht erst einmal zu Manchester City zurückkehrt, ist auch ein U21-Europameister in der Verlosung. Zudem stehen mit Ann-Katrin Berger (FC Chelsea), Sara Däbritz (Paris Saint-Germain) und Dszenifer Marozsán (Olympique Lyon) könnt ihr auch eine Botschafterin wählen.