Deutscher Fußball Botschafter: Franz Beckenbauer erhält Ehrenpreis für sein Lebenswerk

Der Verein Deutscher Fußball Botschafter e.V. zeichnet Franz Beckenbauer mit einem Ehrenpreis für sein Lebenswerk aus. Dem 76 Jahre alten Ehrenspielführer der deutschen Nationalmannschaft wird der Preis im Zuge einer entsprechenden Veranstaltung am 19. Mai im Auswärtigen Amt in Berlin offiziell verliehen.

"Ich möchte mich recht herzlich bedanken für diese Auszeichnung. Es ist eine große Ehre für mich", so Beckenbauer in einer Mitteilung des gemeinnützigen Vereins. Der Deutsche Fußball Botschafter wurde 2012 gegründet und zeichnet deutsche Trainerinnen und Trainer sowie Spielerinnen und Spieler aus, die durch ihr Auftreten und Engagement zum positiven Image des Fußballs und Deutschlands beitragen. Alle Preisträger und die Nominierten des Hautpreises erhalten ein Preisgeld, um sozial-gesellschaftliche Projekte in ihren jeweiligen Einsatzländern zu unterstützen.