Deutscher Liverpool-Fanclub sieht RB Leipzig als "fette Herausforderung"

Leipzig. Die German Reds sind ein Official Supporters Club des Liverpool FC aus Deutschland. Adresse: Leipzig. So steht es zumindest auf ihrer Webseite. Der Vorsitzende Ralf Lehmann muss lachen, wenn man ihn darauf anspricht, und erzählt etwas zur Entstehungsgeschichte: „Die Gründung der German Reds erfolgte 2001. Die drei Fans, die beim UEFA-Cup-Sieg 2001 von Liverpool gegen Alavés dabei waren, haben damals spontan beschlossen, einen Fanclub zu gründen. Der Liverpool FC verlangte dafür eine größere Stadt als Gründungsort. Und die nächstgrößere Stadt war eben Leipzig." Er selbst ist zwar gebürtiger Dresdner, lebt aber in Hamburg. Die inzwischen insgesamt 424 Mitglieder sind in ganz Deutschland verteilt.

"Harter Schlag"

2021 wollten die German Reds eigentlich 20-jähriges Jubiläum feiern, genauer genommen am 16. Mai. Die Feier sollte sogar in Leipzig stattfinden, wie Lehmann berichtet. Daraus wird aber voraussichtlich nichts, denn die Corona-Pandemie lässt derzeit keine Veranstaltungen in einer entsprechenden Größenordnung zu. „Aber sie ist nicht abgesagt“, zeigt sich der Vorsitzende hoffnungsvoll. „Wir hoffen, dass wir die Feierlichkeiten im Herbst nachholen können. Natürlich wieder in Leipzig.“

Auch den Anhängern des englischen Fußball-Clubs macht die Corona-Krise zu schaffen. Geisterspiele sind "für ein harter Schlag, wie für jeden Fußballfan mit Herzblut. Im Englischen gibt es einen schönen Satz ‚Football without Fans is nothing‛ (A.d.R: dt. ‚Fußball ohne Fans ist nichts‛). Und das kann man wirklich unterschreiben“, bedauert Lehmann die aktuelle Lage. "Einige von uns sind auch mal nach England geflogen. Aber es ist unheimlich schwierig an Tickets für Spiele in Anfield zu kommen“, weiß Lehmann von den Leiden der deutschen LFC-Fans. „Wenn man einmal im Jahr ein Ticket bekommt, ist man schon sehr stolz. Und wenn es zweimal klappt, ist es etwas extrem Besonderes.“

Das Champions-League-Achtelfinale wäre die Möglichkeit gewesen, das Team von der Insel im eigenen Land zu sehen. Denn Liverpool hätte im Hinspiel des Achtelfinales der Champions League nach Leipzig kommen sollen. Einige der German Reds hatten Hoffnungen, sich in der Messestadt – „natürlich mit Abstand und unter Einhaltung von Regeln, alles nur im Rahmen des Möglichen“ – zu treffen, sagt Lehmann. Aber das ist nun kein Thema mehr. Denn gespielt wird nicht in Leipzig, sondern in Budapest. England gilt aktuell als Corona-Mutationsgebiet. Die Jungs um Trainer Jürgen Klopp dürfen deshalb nicht nach Deutschland einreisen. Ein neutraler Austragungsort musste gefunden werden.

"Erfahrung spricht für Liverpool"

RB Leipzig ist zwar immer noch Organisator der Partie, es ist aber kein wirkliches „Heimspiel“ mehr für die Roten Bullen. „Hauptsache das Spiel findet statt“, freut sich Lehmann. Denn die Alternative mag er so gar nicht. Hätte die Partie nicht angepfiffen werde können, hätte die UEFA die Begegnung mit 3:0 für Liverpool gewertet. „Das wäre das unfairste Szenario, selbst wenn man Liverpool-Fan ist.“ Einen großen Nachteil sieht er für RB übrigens nicht. „Klar kommt die Reise hinzu und vielleicht wäre es für die Leipziger auch angenehmer, die Nacht vor dem Spiel zu Hause schlafen zu können. Aber so wirklich werden sie davon nicht geschwächt sein, denke ich. Für mich ist das ein klares 50:50-Spiel, egal wo es stattfindet“, so Lehmann nüchtern über die Chancen beider Teams.

„Sportlich gesehen ist Leipzig eine fette Herausforderung. Sie sind sehr stark und Liverpool hatte zuletzt leichte Probleme“, räumt der Voritzender der German Reds ein und meint damit die gerade einmal zwei Siege aus den letzten sieben Ligaspielen. „Deshalb muss Liverpool volle Konzentration an den Tag legen, um eine Runde weiterzukommen. Das wird alles andere als leicht werden.“ Lehmann meint, dass die Roten Bullen vor allem wegen ihrer beeindruckenden Form ein gefährlicher Gegner sind. Außerdem: „Julian Nagelsmann ist sehr modern, kann die Mannschaft sehr gut einstellen und der Erfolg spricht auch für ihn. Aus meiner Sicht wird das ein Duell auf Augenhöhe. Ich bin relativ sicher, dass es sehr knapp wird.“

