Deutscher Meister! Leipziger Floorballer feiern den Titel

Leipzig. Gleich den ersten Matchball verwandelt – mit einer couragierten und über das ganze Spiel gesehen souveränen Leistung erkämpfen sich die Männer vom MFBC verdient vor heimischer Kulisse den Meistertitel. Nach dem Krimi vor einer Woche in Lilienthal, in dem sich die Leipziger nach einer furiosen Aufholjagd noch im Penaltyschießen durchsetzen konnten, wollten sie am Samstag vor heimischer Kulisse den Sack zumachen. Doch die norddeutschen Gäste reisten mit reichlich Unterstützung an, um sich nach dem Osterwochenende möglichst mit dem Double aus der Bundesliga zu verabschieden. Es sollte am Ende das letzte Spiel für den Pokalsieger gewesen sein, denn wie bereits seit Wochen verkündet, lösen die Lilienthaler ihre Floorballteams in den Bundesligen zur kommenden Saison auf.