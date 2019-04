Deutscher Meister Robert Farken gewinnt 4km-Lauf beim Leipzig-Marathon

Leipzig. Der Startschuss im Regen ist gefallen, in durchnässter Sportbekleidung kämpfen sich rund 9000 Läufer über die verschiedenen Strecken. Bei der langen Distanz über die vollen 42 Kilometer führt SC DHfK-Lokalmatador Nic Ihlow das Feld der Herren an und biegt nach knapp über 1:10 Stunden in die zweite Runde ein – genau „on pace“, um seine angepeilte Zeit von 2:22 Stunden erreichen zu können.

Während sich die Marathon-Läufer gleich mehrere Stunden durch den Regen quälen mussten, kamen einige deutlich zügiger ins Ziel. Robert Farken, frischgebackener Deutscher Hallenmeister auf den 800m in Leipzig, brauchte für die vier Kilometer nur 12:03 Minuten und lief als erster ins Ziel ein. „Ich hatte Bock auf einen Straßenlauf und mir eigentlich die zehn Kilometer vorgenommen. Mit dem Trainer habe ich mich dann auf den Mittelweg geeinigt, auf die vier Kilometer“, so der Athlet vom SC DHfK. Mit einem Schnitt von drei Minuten pro Kilometer ist Farken zufrieden, das Wetter hat dabei kein Problem dargestellt. „Regen ist so ein bisschen mein Ding, wenn es dazu noch ein bisschen kühler ist, laufe ich sehr gern. Das war also gar kein Problem“, so der Sieger.