Deutscher Meister vor seinem Saisonstart: DHfK-Leipzig-Läufer Farken nimmt sich die 3000 Meter vor

Leipzig. Schon im Olympiajahr 2021 konnte ihn auf dem Weg nach Tokio nichts und niemand stoppen – nicht einmal Corona. So wünscht es sich Robert Farken auch für diese Saison. Elf Monate nach seiner ersten Infektion schlug das Virus erneut zu – im Dezember erwischte es den DHfK-Läufer zum zweiten Mal, diesmal im Trainingscamp in Südafrika. „Ich hatte leichte Symptome, war aber nach sechs Tagen negativ und konnte wieder mit leichten Läufen beginnen“, erklärt der Olympia-Halbfinalist, der das Trainingslager gemeinsam mit Trainer Thomas Dreißigacker durchzog, während andere Läufer wegen Omikron heimflogen. Anzeige

Inzwischen trainierte der Mittelstreckler im Januar ein zweites Mal unter Höhenbedingungen in Südafrika – diesmal mit starken internationalen Partnern aus Luxemburg, Holland und Großbritannien sowie mit dem schnellen Marathon-Mann Konstantin Wedel aus Regensburg (Bestzeit 2:14 Stunden), der zugleich als Physiotherapeut agierte.

3000 Meter

Am Freitag will Farken unmittelbar nach der Rückkehr aus den südlichen Gefilden den Höheneffekt in Karlsruhe gleich in eine Top-Zeit umsetzen. Erstmals seit Jahren versucht sich der 24-Jährige an den 3000 Metern – einer der Gegner ist im sächsischen Duell Hindernis-Meister Karl Bebendorf aus Dresden. Geplant sind für den Leipziger vier weitere Hallenstarts – unter anderem in der Arena seiner Heimatstadt am 9. Februar bei einem Abendmeeting sowie bei der Hallen-DM am 26./27. Februar.



Der ehrgeizige Läufer, der seine Fans täglich auf Instagram mit Videos am Trainingsalltag teilhaben lässt, könnte mit dem vergangenen Jahr durchaus zufrieden sein. Doch der für die Zukunft vielleicht entscheidende Fakt ist, dass Robert Farken eben nicht zufrieden ist. Denn Zufriedenheit bedeutet Stillstand. Über das Halbfinal-Aus sowie den 18. Platz in Tokio hat sich der Blondschopf ehrlichen Herzens geärgert. Seine Schlussfolgerung: „Ich will noch mehr und noch besser trainieren, damit ich das nächste Mal nicht vorzeitig rausfliege.“

Nicht auf eine Distanz festgelegt

Für den ersten Höhepunkt, die Hallen-DM in vier Wochen, gibt es für den Studenten keine zwei Meinungen: „Das ist unsere Halle – da will ich um Himmels Willen nicht verlieren.“ Wie es sich anfühlt, das Heimspiel um die goldene DM-Plakette siegreich zu gestalten, durfte er schon drei Mal erleben, als er über die vier Runden beziehungsweise 800 Meter triumphierte – mal mit fulminantem Endspurt, mal mit beeindruckendem Start-Ziel-Sieg. Die logische Folge seiner Entwicklung wäre nun die erstmalige Attacke auf den 1500-Meter-Titel in der Halle.

Doch so einfach ist das mit der Streckenwahl nicht. „Ich bin nach wie vor Mittelstreckler und nicht auf eine Distanz festgelegt. Auf welcher Strecke ich antrete – da lassen wir uns vorher nicht in die Karten gucken.“ Trainer Thomas Dreißigacker sieht sogar eine doppelte Goldchance: „Robert könnte einen Doppelstart ins Auge fassen. Doch wegen der Pandemie geht das sicher nicht, derzeit will der DLV die Felder sehr klein halten.“

Ob 800, 1500 oder 3000 Meter wird also kurzfristig entschieden. Alle drei Strecken stehen bei den Meetings der kommenden Wochen auf seinem Programm. Nach Südafrika dürfte seine Grundlagenausdauer auf Höchstniveau sein, was für eine 3000 in der Halle sprechen würde. Diese Strecke ist er seit der Jugend nicht gelaufen, seine Bestzeit von knapp unter neun Minuten wartet darauf, pulverisiert zu werden.

Oft ein Einzelkämpfer

Sein Ex-Trainingspartner Marc Reuther ist wieder zurück in Frankfurt/Main. „Im Heimtraining bin ich oft Einzelkämpfer, sehe die anderen Jungs aber beim Krafttraining oder beim Dauerlauf. Außerdem begleitet mich mein Trainer oft mit dem Rad. Und im Trainingslager finden sich auch Trainingspartner“, so Robert Farken, der generell feststellt: „Alles läuft nie glatt, wenn ich gerade an die letzte Saison denke. Ab Januar konnte ich da auch nicht mit Marc trainieren. Aber wir haben immer einen Plan B – das zeichnet uns aus.“