Deutscher Rekord und Olympia für Bahn-Vierer mit Felix Groß

Der vielleicht wichtigste stand Mittwochnachmittag im Berliner Velodrom rund drei Stunden vor der offiziellen WM-Eröffnung an. Die Qualifikation gegen zwölf andere Weltklasseteams ist immer richtungsweisend, diesmal interessierte vor allem der Vergleich mit den Franzosen im Kampf um das achte und letzte Olympiaticket. Harmonisch drehten die vier Deutschen ihre Runden, nachdem der schnelle DHfK-Mann den "Express auf acht Rädern" in Schwung gebracht hatte. Fehler waren tabu, wenn einer das Hinterrrad des Vordermannes verloren hätte, wären die monatelangen Strapazen umsonst gewesen.

Dänen mit Weltrekord

Es ging nichts schief, die vier Männer des WM-Gastgebers steigerten den deutschen Rekord um acht Zehntel auf 3:50,3 Minuten. Dass diese Zeit zunächst nur zu Platz sechs reichte, fand der DHfK-Mann "schon Wahnsinn". Erstmals blieben vier Vierer unter 3:50, sogar der Weltranglisten-Neunte Frankreich unterbot die Schallmauer und wurde Dritter der Quali. "Wir sind trotzdem sehr zufrieden. Es rollte super, die Zeit ist toll", so Felix Groß. "Nun wollen wir hier in Berlin auch noch unter 3:50 fahren." Das wichtigste sprach Bundestrainer Sven Meyer aus: "Olympia ist jetzt safe!" Das super Niveau habe ihn nicht überrascht, "ich hatte die Jungs drauf vorbereitet. Bei dem engen Feld kann man auch schnell als Neunter rausfliegen - das haben wir verhindert."

Im Vorjahr hatte das BRD-Quartett vier Mal den deutschen Rekord verbessert, sich um vier Sekunden auf 3:51 Minuten gesteigert und in Hongkong den ersten Weltcupsieg seit einer gefühlten Ewigkeit eingefahren. Nun kam also die nächste knappe Sekunde Steigerung. Das reicht aber immer noch nicht für die absolute Weltspitze. Die Prognosezeit für den Olympiasieg wird vierteljährlich nach unten korrigiert und lag zuletzt bei 3:46. Diese Zeit schafften die Dänen aber am Mittwoch schon - ein Ende der Weltrekord-Entwicklung ist nicht in Sicht.