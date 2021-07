 „Ein weiteres trauriges Stück Rugbygeschichte": Immer tiefere Gräben im deutschen Rugby

DRV-Präsident Harald Hees hatte in seinem Jahresbericht Erstligist Germania List bezichtigt, eine „Feststellungsklage gegen demokratisch erzielte, gemeinsam erarbeiteten Beschlüsse“ angestrengt zu haben. Dagegen haben sich Germania und fünf weitere wichtige Vereine mit einer öffentlichen Erklärung gewehrt – darunter sogar zwei aus Heidelberg.

Es geht noch immer um die Sonderumlagen, die der in einer finanziellen Misere steckende Dachverband im vergangenen Jahr bei einem außerordentlichen Deutschen Rugby-Tag (DRT) beschlossen hat. In 2020 und im nächsten Jahr soll jeder Klub pro Mitglied 10 Euro extra zahlen, um beispielsweise das 15er-Nationalteam überhaupt noch im europäischen Wettbewerb melden zu können. Hannovers Vereinsvertreter lehnten das damals ab, beklagten mangelnde Transparenz in den Fi­nan­zen des DRV und vermissten nachhaltige Konzepte. Zudem sollen die Beschlüsse nicht satzungsgemäß getroffen worden sein.