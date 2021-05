Eine Kultur der Angst: Erpressungsvorwürfe von Rafael Pyrasch erschüttern deutschen Rugby

Die Nachforschungen ergaben: Pyrasch habe in den Jahren 2018 bis 2020 einen Teil seiner Sporthilfe (die allein dem Athleten zusteht) zunächst an Wilhelm und im Anschluss daran an Alexander Widiker, Rekordnationalspieler und mittlerweile Bundesstützpunktleiter in Heidelberg, abgeben müssen. 200 von 300 Euro der monatlichen Sporthilfe seien das gewesen. Von dem Geld habe ein Laufband angeschafft werden sollen, was laut Pyrasch aber nicht geschah. Später richtete er offenbar einen Dauerauftrag ein, überwies das Geld auf Widikers Konto. „Rückblickend hätte ich da aufwachen müssen“, sagte Pyrasch dem Spiegel.

Sportsoldat und Student Pyrasch, inzwischen auch Coach bei 78, hat lange gezögert, sich an die Öffentlichkeit zu wenden. Er hat es getan, nachdem Gespräche unter anderem mit dem DRV-Präsidium kein Ergebnis gebracht hätten. Ein Rechercheteam des Spiegel und des SWR nahm sich des Falls an.

Falsche Fahrtkostenrechnung abgelehnt

Das sei er allerdings erst im Herbst vergangenen Jahres, als der Sportdirektor ihn aufgefordert habe, eine falsche Fahrtkostenabrechnung auszustellen. Von Hannover pendelt Pyrasch regelmäßig nach Köln, wo er sich zum Diplom-Trainer ausbilden lässt. Diese Abrechnung lehnte Pyrasch allerdings ab. „Ich mache das einfach nicht, weil es nicht richtig ist und ich Angst habe bei so was“, schrieb Pyrasch an Wilhelm in einem Chat, der auch dem SPORTBUZZER vorliegt. Diesen Austausch beendete Wilhelm wie folgt: „Wenn wir alles korrekt machen würden, gibt es keine Wohnung und keinen Bundeswehrplatz für dich. Also entweder oder.“

Dass die Rückzahlung von Pyrasch kein Einzelfall gewesen sein könnte, darauf deuten die Aussagen eines Siebener-Nationalspielers hin, der wie viele andere in dieser unerfreulichen Geschichte anonym bleiben will. 20 Spieler hätten monatlich 500 Euro abgegeben. Wilhelm und DRV weisen die Anschuldigungen zurück. Teamkapitän Carlos Soteras Merz betonte in einer Stellungnahme gegenüber dem ZDF, dass den aktiven Spielern kein Fall bekannt sei, in dem Fördermittel gegen den Willen der Spieler abgegeben worden wären. Vielmehr habe man mannschaftsintern Geld gesammelt, um Spieler zu unterstützen, die nicht von der Spitzensportförderung profitieren.