Deutscher Sprinter Pascal Ackermann gewinnt erste Etappe der Deutschland-Tour

Ackermann übernimmt damit auch das Rote Trikot des Gesamtführenden. Der Südpfälzer vom Team Bora-hansgrohe hatte schon am Tag zuvor angekündigt, er wolle den Auftakt „unbedingt gewinnen“. Am Freitag geht es mit der zweiten Etappe von Marburg nach Göttingen weiter.

Die Deutschland-Tour wurde am Donnerstag in Hannover gestartet. Mit dabei sind viele Top-Stars, die auch bei der Tour de France am Start waren. Unter anderem der Waliser Geraint Thomas, der am Mittwoch die Nacht von Hannover gewann, und Julian Alaphilippe, der bei der Tour 14 Tage das gelbe Trikot trug. Auch die deutschen Rundfahrer Emanuel Buchmann und Lennard Kämna sind mit dabei.