Zeitgenauer Termin und Ort fix: Deutscher Supercup 2022 zwischen RB Leipzig und dem FC Bayern im Free-TV

Seit dem Triumph von RB Leipzig im DFB-Pokal ist klar: Für die Sachsen geht es im Deutschen Supercup um den ersten Titel der neuen Spielzeit. Im Duell des Pokalsiegers mit dem Deutschen Meister treffen die Schützlinge von Trainer Domenico Tedesco am 30. Juli 2022 um 20.30 Uhr auf den deutschen Branchenprimus FC Bayern München , der sich vor Borussia Dortmund zum zehnten Mal in Folge zum Bundesliga -Champion kürte.

Die Bayern können sich den Titel in der Neuauflage des Supercups zum dritten Mal in Serie sichern. In den Vorjahren bezwangen die Münchener jeweils Borussia Dortmund (2020: 3:2 in der Allianz Arena in München, 2021: 3:2 im Signal Iduna Park in Dortmund).