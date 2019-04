Deutscher Trainer Daniel Farke steigt mit Norwich City in die Premier League auf

Job done! Der deutsche Trainer Daniel Farke ist mit seinem Verein Norwich City in die Premier League aufgestiegen . Die "Canaries" gewannen ihr Heimspiel gegen die Blackburn Rovers hochverdient mit 2:1 (2:1) und stehen somit einen Spieltag vor dem Ende der Saison als Meister der zweitklassigen Championship fest.

Stiepermann und Vrancic treffen für Norwich

Vor zwei Jahren hatte Farke den Zweitligisten übernommen und einen echten Stotterstart erlebt. Nach fünf Spielen belegte sein Team einen Abstiegsplatz. Doch den Canaries (Kanarienvögeln) gelang die Wende. Am Saisonende stand Norwich auf Platz 14. „Auch in der letzten Saison hatte ich das Gefühl, dass wir auf dem richtigen Weg sind“, sagte Farke der „Daily Mail“. „In den Statistiken, die uns wichtig waren, waren wir Dritter oder Vierter: Ballbesitz, Passspiel und Torchancen. Unser größtes Problem war die Zielgenauigkeit.“

Dafür, dass es jetzt mit dem Toreschießen klappt, sorgt Teemu Pukki. Der frühere Schalker trägt seit vergangenem Sommer das grün-gelbe Trikot und führt die Torjägerliste der Championship mit 28 Toren an. Auch in Stoke traf er. Neben Pukki stehen frühere Bundesliga-Akteure wie Tom Trybull, Mario Vrancic oder Moritz Leitner im Kader - dazu in Deutschland nicht ganz so bekannte deutsche Profis wie Dennis Srbeny (ehemals SC Paderborn) oder Christoph Zimmermann (BVB II).