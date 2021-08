Deutscher Traum-Tag vor Enoshima: Olympia-Segler so erfolgreich wie seit 2000 nicht mehr

Es ist schon ein paar Olympiatage her, als Tina Beucke und Susann Lutz die Siegerehrung der Windsurfer verfolgten. "Und da musste ich anfangen zu weinen, weil das so emotional war mit der Musik und der Feier. Und die Sanny hat auch gleich angefangen", erzählte Lutz. Und jetzt standen sie selbst auf dem Podest und weinten. Im Medal Race, dem finalen Medaillenrennen, segelten die 30-Jährigen in ihrem 49er FX-Skiff auf Platz fünf. Das reichte, um in der Gesamtwertung von Platz drei auf zwei zu rücken.

