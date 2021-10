Deutsches Teams bei Sitzvolleyball-EM im Viertelfinale

Dresden. Die deutschen Sitzvolleyballer um DSC-Spieler Alexander Schiffler präsentieren sich bislang bei der Europameisterschaft in der Türkei in hervorragender Verfassung. Das Team von Trainer Michael Merten steht bereits im Viertelfinale und trifft an diesem Donnerstag entweder auf Serbien oder Ungarn.

Anzeige