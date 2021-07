Bundestrainer findet deutliche Worte: Ruderer analysieren Olympia-Enttäuschung

Als der Deutschland-Achter direkt vor der Tribüne anlegt, fällt Malte Jakschik rücklings auf den Bootssteg, kurz nach ihm Jakob Schneider. Schlagmann Hannes Ocik braucht eine gefühlte Ewigkeit, um auf die Beine zu kommen. Nach und nach weicht die erste Erschöpfung aus ihren Körpern, auch die erste Enttäuschung. Die Recken nehmen sich gegenseitig in die Arme. Wie schon fünf Jahre zuvor in Rio sind sie angetreten, um Gold zu gewinnen, doch es reicht „nur“ zu Silber. Großbritannien, den alten Rivalen, haben sie noch abgefangen, aber nicht die Neuseeländer. Anzeige

Für Ocik war das Anlegen am Bootssteg auch ein Ankommen nach fünf harten Jahren: „Da ist eine riesige Last von einem abgefallen.“ Nach dem enttäuschenden EM-Platz vier, „als plötzlich keiner mehr über eine Medaille geredet hat“, sei sehr viel Druck da gewesen, „den man sich selbst gemacht hat, dazu die körperliche Belastung, die Temperaturen. Da kam alles zusammen.“ Fünf Jahre sei er jetzt Schlagmann gewesen, das sei etwas Besonderes. Deshalb sei er auch superstolz. „Denn es hätte auch anders ausgehen können.“

Deutsches Boot kann mit Neuseeland nicht mithalten

Das deutsche Paradeboot ist nach einem guten Start schon am Limit gewesen, wie Ocik später beschreibt. Bei 1000 Metern, der Hälfte der Strecke, setzen die Neuseeländer ein „Pfund drauf“. Die Deutschen können nicht mithalten. Und dann wird beim Rostocker „das Licht ziemlich schwarz. Und ich weiß, wenn es bei mir schwarz ist, ist es bei den anderen schon aus. Da sind wir in einem Bereich, wo wir uns nicht mehr aktiv steuern können. Das passiert alles unterbewusst, man hat nur noch ein Flackern in den Augen.“ Vor allem im Endspurt. Den sagt Steuermann Martin Sauer mit dem Kommando, „der Nächste“ an, fordert, alles rauszuhauen, was sie für dieses Jahr noch im Tank hätten. „Wir sind nahezu am Optimum gefahren“, erklärt Ocik, und seine Jungs ringsum nicken ihm zu. Viele von ihnen haben auch feuchte Augen, als ihnen Sauer die Medaillen um den Hals hängt. Seit 2008 steuert der 38 Jahre alte Berliner das Paradeboot, dirigierte es 2012 zum einzigen Olympiasieg nach der Wende. Tokio war sein letztes Rennen.

Bundestrainer Holtmeyer rechnet mit Ruder-Vereinen ab

Auch für Bundestrainer Ralf Holtmeyer sind es die letzten Olympischen Spiele. Die Bilanz: Mit zwei Silbermedaillen blieben die Ruderer hinter den Erwartungen zurück. „Ich kann damit leben, aber dass sich nur sieben Boote qualifiziert haben, ist zu wenig“, sagt Holtmeyer. Der 65-Jährige holte, wie schon in Rio, dennoch zur Abrechnung aus, vor allem mit den Vereinen. „Tokio 1964 ist ein schönes Beispiel. Da hatte der Berliner Ruderklub ein Vereinsboot am Start. Aber wer macht das denn noch? Neuseeland und Großbritannien zentralisieren total und bei uns wird diskutiert, dass Vereine Boote entwickeln sollen.“ Im Mainzer Bootshaus hänge ein Bild vom EM-Erfolg 1913. „Aber kann man auf dem Rhein rudern? Wenn wir in der Denke von vor 100 Jahren verharren, dann wird das nichts.“ Auch der Nachwuchs fehle. „Da geht uns in der Juniorenzeit viel verloren. Da müssen wir neue Wege gehen, haben viel verschlafen.“ Auch in der Trainerausbildung. „2012 wurde von einer Traineroffensive im deutschen Sport gesprochen. Da ist gar nichts gekommen. Wir lieben durchaus den Erfolg, aber nicht den Weg dahin.“