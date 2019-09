Argentinien gegen DFB-Team ohne Sergio Agüero und Angel Di Maria - Weltfußballer Lionel Messi fehlt gesperrt

Argentiniens Fußball-Nationalmannschaft wird ohne die Offensivspieler Sergio Agüero und Angel di Maria im Testspiel gegen Deutschland antreten. Manchester-City-Angreifer Agüero und di Maria vom französischen Fußball-Meister Paris Saint-Germain stehen nicht im Aufgebot für die Partie am 9. Oktober in Dortmund, das am Freitag veröffentlicht wurde. Beide hatten seit der Copa America in Brasilien nicht mehr für die Nationalmannschaft ihres Landes gespielt.

Dafür nominierte Trainer Lionel Scaloni den Dortmunder Leonardo Balerdi, Lucas Alario von Bayer Leverkusen und Nicolás González vom Zweitligisten VfB Stuttgart. Fehlen wird Kapitän Lionel Messi vom FC Barcelona, der für drei Monate für Länderspiele gesperrt ist.

Grund für die Sperre des 32-Jährigen sind dessen Korruptionsvorwürfe gegen den südamerikanischen Fußballverband Conmebol nach dem Spiel um Platz drei bei der Copa América. Nachdem er im kleinen Finale gegen Chile die Rote Karte gesehen hatte, ließ er die Siegerehrung aus und erklärte, dass man "an dieser Korruption nicht teilnehmen sollte". Für diese Äußerung wurde der Superstar vom argentinischen Verband mit einer Geldstrafe in Höge von umgerechnet 45 000 Euro sowie einer Sperre für die kommenden drei Monate belegt.

Weltfußballer Messi erleidet Oberschenkelverletzung

Am vergangenen Dienstag zog sich der Barcelona-Profi im Spiel gegen den FC Villarreal obendrein auch noch eine Blessur am linken Oberschenkel zu. Am Abend zuvor wurde Messi zum sechsten Mal zum Weltfußballer des Jahres gewählt.

Auch wenn viele mit einem Triumph des Champions-League-Siegers Virgil van Dijk gerechnet hatten und im Anschluss an die Gala über angebliche Unregelmäßigkeiten berichtet wurde, steht fest: Die Fußballfans in Dortmund hätten Lionel Messi am 9. Oktober gerne zaubern sehen.

