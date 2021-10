Bundestrainer Flick erklärt Aufstellung gegen Nordmazedonien: Spezialauftrag für Startelfdebütant Raum

Hansi Flick setzt in der Startelf der deutschen Nationalmannschaft am Montagabend in Skopje gegen Nordmazedonien auf zahlreiche frische Kräfte. Im Vergleich zur Anfangsformation beim 2:1 am vergangenen Freitag gegen Rumänien nahm der Bundestrainer gleich fünf Veränderungen vor. Besonders von U21-Europameister David Raum, der als linker Verteidiger spielt und erstmals von Beginn an ran darf, erhofft sich Flick offenbar große Impulse. "Wir haben mit David Raum einen Spieler, der in der Offensive seine Qualitäten hat", sagte der 56-Jährige unmittelbar vor dem Anpfiff des WM-Qualifikationsspiels bei RTL: "Links soll die Post abgehen." Anzeige

Die drei übrigen Glieder der Viererkette – Thilo Kehrer, Niklas Süle und Lukas Klostermann sollen hingegen vor allem für die defensive Absicherung sorgen, erklärte Flick, der auf den am Rücken verletzten Antonio Rüdiger verzichten muss, Zudem kehrt Kapitän Manuel Neuer, der am Freitag in Hamburg aufgrund von Adduktorenproblemen ausgefallen war, zurück und übernimmt den Platz zwischen den Pfosten von Marc-André ter Stegen. In der Offensive komplettieren Thomas Müller und Kai Havertz das neue Quintett in der Startelf. Für das Duo bleiben Marco Reus und Leroy Sané zunächst draußen.

Aufstellung fix: So spielt Deutschland in Nordmazedonien Manuel Neuer (FC Bayern) ©

"Kai wird nicht so extrem auf der linken Außenbahn zum Einsatz kommen, er wird immer wieder in die Halbposition gehen", verriet Flick mit Blick auf seine offensiven Pläne: "Wir wollen variabel spielen. Es ist gewünscht, dass man die Positionen tauscht."