Kehrer und Hofmann über außen - Musiala auf der Bank: Flick erklärt Startelf gegen Armenien

Mit sechs nominellen Veränderungen im Vergleich zum 2:0 gegen Liechtenstein am vergangenen Donnerstag und einer klaren Forderung nach mehr Entschlossenheit geht die deutsche Nationalmannschaft am Sonntagabend in Stuttgart in das WM-Qualifikationsspiel gegen Armenien. "Es wird auf die Präzision im Passspiel und im Abschluss ankommen. Wir brauchen die absolute Konzentration", sagte der neue Bundestrainer Hansi Flick kurz vor dem Anpfiff seines Heim-Debüts bei RTL: "Jeder muss seine Aufgabe ausfüllen. Das haben wir in aller Klarheit besprochen." Anzeige

Personell waren zwei Umstellungen schon seit Samstagmittag klar: Kapitän Manuel Neuer, der zuletzt wegen Sprunggelenksproblemen pausiert hatte und am Donnerstag von Bernd Leno vertreten worden war, kehrt ins deutsche Tor zurück. Auch der Ausfall von Robin Gosens stand bereits fest. Der 27-Jährige wird auf der linken Außenbahn von Thilo Kehrer ersetzt, der gegen Liechtenstein noch im Zentrum verteidigt hatte. Kehrers Platz in der Innenverteidigung übernimmt Antonio Rüdiger. Ebenfalls neu von Beginn an dabei: Leon Goretzka, Jonas Hofmann, Marco Reus und Serge Gnabry.

Aufstellung fix: So spielt die DFB-Auswahl gegen Armenien Manuel Neuer (FC Bayern) ©

Über die Besetzung der Außenbahnen mit Hofmann und Kehrer sagte Flick: "Jonas Hofmann hat seine Qualitäten in der Offensive. Thilo Kehrer hat sehr gute Leistungen in Paris und bei uns im Training seine Klasse gezeigt. Zudem haben wir mit drei gelernten Innenverteidigern in der Abwehr eine gewisse Stabilität." Der gegen Liechtenstein starke Youngster Jamal Musiala sitzt hingegen zunächst auf der Bank. Der Bundestrainer erklärte: "Alle Spieler, die international spielen, haben wahnsinnige Wochen vor sich. Da müssen wir sehen, dass wir die Belastung ein wenig verteilen. Wir werden schauen, wie das Spiel verläuft - und dann reagieren wir darauf."