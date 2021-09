Matthäus schwärmt nach DFB-Auftritt gegen Armenien: "Traumhafter Abend für den deutschen Fußball"

Nach dem überzeugenden 6:0 in der WM-Qualifikation gegen Armenien hat Rekordnationalspieler Lothar Matthäus die deutsche Nationalmannschaft in den höchsten Tönen gelobt. "Das war ein traumhafter Abend für den deutschen Fußball. Wir haben nach vielen Jahren mal wieder eine deutsche Mannschaft gesehen, die die Zuschauer begeistern wollte", schwärmte der RTL-Experte, während die 18.000 Fans in Stuttgart die DFB-Auswahl lautstark feierten. "Das hat diese Mannschaft absolut verdient", meinte Matthäus: "Ich habe heute keinen Schwachpunkt gesehen."

