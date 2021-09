Neuer-Comeback, Gosens-Ausfall, Havertz-Fragezeichen: Flick gibt Personal-Update

Kapitän Manuel Neuer kehrt im WM-Qualifikationsspiel am Sonntag in Stuttgart gegen Armenien ins Tor der deutschen Nationalmannschaft zurück. "Er hat zuletzt mittrainiert und wird zur Verfügung stehen", sagte Bundestrainer Hansi Flick auf einer Pressekonferenz am Samstag zum bevorstehenden Comeback des 35-Jährigen vom FC Bayern. Neuer war beim 2:0 am vergangenen Donnerstag gegen Liechtenstein wegen einer Sprunggelenksverletzung nicht zum Einsatz gekommen und von Bernd Leno vertreten worden. Anzeige

Verzichten muss die deutsche Auswahl gegen den nach vier Spielen noch ungeschlagenen Tabellenführer aus Armenien hingegen auf Robin Gosens. Der Außenbahnspieler hatte kurz vor Ende der Partie gegen Liechtenstein eine Kapselverletzung zugezogen "Er kann nicht spielen, ist aber auf dem Weg der Besserung. Es ist nicht so schlimm, wie zunächst vermutet", sagte Flick. Ob der Hoffenheimer David Raum die Rolle von Gosens auf der linken Abwehrseite übernehmen und zu seinem Debüt kommen wird, ließ der Coach offen. Er kündigte einzig an, dass es in der Startformation Veränderungen geben werde.