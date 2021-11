DFB-Aufstellung gegen Armenien mit sechs Neuen: Bundestrainer Hansi Flick setzt auf Rotation

Nur noch 16 Feldspieler und drei Torhüter stehen Bundestrainer Hansi Flick nach einer ungewöhnlichen Länderspiel-Woche mit Corona-Wirbel und einigen Blessuren für den Abschluss in der WM-Qualifikation am Sonntag (18 Uhr/MEZ/RTL) gegen Armenien zur Verfügung. Dennoch ist das Ziel der deutschen Nationalmannschaft klar ausgemacht: Der DFB-Coach will seine makellose Bilanz mit dem siebten Sieg im siebten Spiel ausbauen. Anzeige

Neuer, Süle, Rüdiger, Schlotterbeck, Kimmich, Goretzka, Gnabry, Reus, Wirtz, Musiala, Adeyemi, Draxler. Die Aufstellung? Nein, die Ausfall-Liste des DFB seit wenigen Tage! Einige Entscheidungen mit Blick auf die Aufstellung gab es bereits im Vorfeld: Marc-André ter Stegen wird für Manuel Neuer im Tor stehen, Thomas Müller dessen Kapitänsbinde übernehmen. Zudem kommt derr zuletzt angeschlagene und gesperrte Kai Havertz in der Offensive zum Einsatz. Florian Neuhaus und Ilkay Gündogan übernehmen die Schaltzentrale von Joshua Kimmich (Quarantäne) und Goretzka (Kopf-Hals-Prellung). Insgesamt rotiert Flick im letzten Länderspiel des Jahres kräftig durch. Gleich sechs Spieler sind im Vergleich zu Donnerstag neu in der Startelf. Nur Thomas Müller, der am Sonntag die Kapitänsbinde trägt, Gündogan, Leroy Sané, Jonas Hofmann und Thilo Kehrer stehen erneut in der Startelf.

Startelf fix: So spielt Deutschland in Armenien Marc-André ter Stegen (FC Barcelona) ©

Deutschland löste als erste Mannschaft nach Gastgeber Katar schon im Oktober das WM-Ticket. Der erste Platz in der Gruppe J ist fixiert. Armenien hat keine realistische Chance mehr auf den zweiten Tabellenplatz, der in die Playoffs führt. Flick kann den 6000-Kilometer-Ausflug also als WM-Test nutzen - und muss das auch, angesichts der Personallage.