Gnabry, Werner, Kimmich & Co.: Armenien-Partie sorgt bei acht Nationalspielern für Heimatgefühle

Die Freikarten, die der DFB an die Fans verteilte, waren in wenigen Stunden vergriffen. So werden am Sonntag rund 18.000 Zuschauer in der Mercedes-Benz-Arena sitzen, wenn die Nationalmannschaft in der WM-Qualifikation auf Tabellenführer Armenien trifft (20.45 Uhr/RTL). Für einige DFB-Stars wird die Partie in Stuttgart ein echtes Heimspiel – aus unterschiedlichen Gründen. Bernd Leno, Antonio Rüdiger, Joshua Kimmich, Thilo Kehrer, Timo Werner, Serge Gnabry, Jamal Musiala, Nico Schlotterbeck – sie alle haben eine schwäbische Vergangenheit. Und auch der neue Bundestrainer Hansi Flick wurde im nur 120 Kilometer entfernten Heidelberg geboren. Anzeige

"Das ist für mich immer ein Heimkommen, ein Runterkommen, ein Gefühl der Geborgenheit. Die Erinnerungen an den Weg zum Schulbus oder an bestimmte Gebäude", sagte Gnabry, der in Stuttgart das Licht der Welt erblickte, kürzlich in einem Interview mit der Stuttgarter Zeitung und erklärte: "Das alles gibt mir Energie, weil ich mich dort wohlfühle wie sonst nirgendwo, um anschließend wieder raus in die Welt zu gehen und mein Ding zu machen."

Sein Ding machen will am Sonntag auch Werner, im Stadtteil Bad Cannstatt geboren – genau dort, wo das Stadion steht. Und wo er im DFB-Trikot bereits tolle Momente erlebte. Letztes Jahr traf er beim 1:1 in der Nations League gegen Spanien zum 1:0, 2017 zeigte er beim 6:0 im WM-Qualispiel gegen Norwegen eine überragende Leistung und wurde nach seinem Doppelpack mit stehenden Ovationen verabschiedet. Balsam auf die geschundene Seele, nachdem Werner zuvor einen Spießrutenlauf durch die Bundesliga-Stadien erleben musste, weil er gegen Schalke ziemlich dreist einen Elfmeter geschunden hatte.

Zu seinem ersten Profiklub hat er noch immer ein besonderes Verhältnis: "Natürlich bin ich noch immer VfB-Fan. 14 Jahre gehen nicht einfach an einem vorüber", sagt er über seine Anfänge: "Ich habe für den VfB gelebt." Auch wenn er in seinem letzten Heimspiel 2016 mit den Schwaben in die 2. Liga abstieg, bleiben die Erinnerungen positiv. Genau wie an den Abiball, den sowohl Werner als auch Kimmich im großen Saal des Veranstaltungszentrums Waldaupark feierten. Genau dort, wo die Nationalmannschaft in diesen Tagen ihre Pressekonferenzen abhält. "Das ist schon ein witziger Zufall", sagt Werner.

Die Schwaben-Flut im aktuellen DFB-Kader ist durchaus bemerkenswert. Auch Senkrechtstarter Musiala wurde in Stuttgart geboren, spielte allerdings nie für einen schwäbischen Klub. Kimmich kam im 80 Kilometer entfernten Rottweil zur Welt, kickte sechs Jahre für den VfB. Leno, der im 20 Kilometer entfernten Bietigheim-Bissingen geboren wurde, sogar acht. Schlotterbeck wurde im 10 Kilometer entfernten Waiblingen groß und verbrachte sieben Jahre bei den Stuttgarter Kickers, PSG-Profi Kehrer stammt aus dem rund 40 Kilometer entfernten Tübingen und kickte vor seinem Wechsel zu Schalke 04 zwei Jahre in der VfB-Jugend – und der gebürtige Berliner Rüdiger machte zwischen 2011 und 2015 insgesamt 87 Spiele für den VfB.