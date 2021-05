Mit Müller, Hummels und Teenie-Power: Bundestrainer Joachim Löw benennt DFB-Kader für die EM

Mit den Rückkehrern Thomas Müller und Mats Hummels sowie dem 18 Jahre alten Top-Talent Jamal Musiala geht die deutsche Nationalmannschaft in die Europameisterschaft vom 11. Juni bis zum 11. Juli. Joachim Löw benannte am Mittwoch seinen 26-köpfigen Kader für das paneuropäische Turnier in elf Städten und setzt dabei auf eine Mischung aus viel Routine und Frische. Überraschend: Mit Kevin Volland von der AS Monaco entschied sich der Bundestrainer für einen weiteren Rückkehrer. Der 28-Jährige stand zuletzt im November 2016 für den DFB auf dem Platz. Christian Günter vom SC Freiburg ist ebenfalls dabei. Der Freiburger bestritt sein bisher einziges Länderspiel 2014.

Das DFB-Aufgebot für die Europameisterschaft in der Galerie

Den größten Block im Aufgebot bilden Spieler des FC Bayern . So ist auch der vor der verkorksten WM 2018 noch ausgemusterte Leroy Sané mit dabei - und Müller. Wie BVB -Abwehrchef Mats Hummels und der weiterhin nicht berücksichtigte Jerome Boateng hatte der 31-Jährige von Löw vor zwei Jahren eigentlich eine Absage für weitere Einsätze im DFB-Team erhalten. Der nach der EM scheidende Bundestrainer wollte ohne die drei Weltmeister von 2014 den Aufbau einer verjüngten Mannschaft vorantreiben , entschied sich für sein letztes Turnier in verantwortlicher Position nun aber um. Durch das Comeback der in dieser Saison starken Müller und Hummels gewinnt die Mannschaft enorm an Erfahrung hinzu. Gemeinsam bringt es das Duo auf 170 Länderspiele.

EM-Vorbereitung beginnt am 28. Mai

Die gemeinsame Vorbereitung auf die EM beginnt für Löw und sein Team am 28. Mai. Bis zum 6. Juni wird dann in einem Trainingslager in Seefeld am Feinschliff gearbeitet. Die letzten Härtetests stehen am 2. und 7. Juni an. Dann geht es in Test-Länderspielen zunächst in Innsbruck gegen Dänemark und fünf Tage später in Düsseldorf gegen Lettland. Am 8. Juli bezieht der DFB-Tross anschließend sein EM-Quartier in Herzogenaurach. Ihr erstes EM-Spiel bestreitet die Nationalmannschaft am 15. Juni gegen Weltmeister Frankreich, bevor die weiteren Gruppenpartien gegen Titelverteidiger Portugal (19. Juni) und Ungarn (23. Juni) anstehen. Alle drei Begegnungen werden in München und nach derzeitigem Stand vor mindestens 14.500 Zuschauern ausgetragen.