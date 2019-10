Deutschland-Aufstellung gegen Argentinien fix: Löw setzt auf zwei Debütanten - Ter Stegen im Tor

Groß ist die Personal-Not im DFB-Team - für den Testspiel-Kracher gegen Argentinien am Mittwochabend (20.45 Uhr/hier im Liveticker verfolgen) hat Joachim Löw aber trotz aller Absagen elf fitte Spieler in seine Aufstellung berufen können. Der Bundestrainer muss auf zahlreiche Spieler verzichten, darunter namhafte Stars wie Toni Kroos, Leon Goretzka, Julian Draxler oder Antonio Rüdiger. In die DFB-Startelf gegen Argentinien schaffen es so auch ein paar bisher unbekannte Namen und sogar zwei Debütanten - auch wenn der für die Startelf fest eingeplante Niklas Stark selbst kurzfristig passen muss. Dafür kommt neben Luca Waldschmidt ein weiterer Spieler zu seinem ersten Länderspiel-Einsatz. Mit dieser Aufstellung geht Deutschland gegen den Vize-Weltmeister von 2014 ins Rennen.