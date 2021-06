DFB-Aufstellung gegen Dänemark fix: Mats Hummels und Thomas Müller feiern Comeback im Löw-Team

Jetzt geht es in die heiße Phase der EM-Vorbereitung: Die deutsche Nationalmannschaft von Bundestrainer Joachim Löw ist vom österreichischen Seefeld für den ersten von zwei Tests im Vorfeld des EM-Turniers ins nahe gelegene Innsbruck gereist, wo es am Mittwochabend im schmucken Tivoli Stadion zum Duell gegen Dänemark (21 Uhr/RTL) kommt. Montag wird ein weiteres Mal getestet - dann in Düsseldorf gegen Lettland. Zunächst steht also der Härtetest gegen EM-Konkurrent Dänemark (Gruppe B) auf dem Programm. Der Bundestrainer vertraut dabei direkt auf Mats Hummels von Borussia Dortmund und Thomas Müller vom FC Bayern. Beide Rückkehrer stehen in der Startelf, die den enttäuschenden Auftritt in dem bis dato letzten Länderspiel gegen Nordmazedonien (1:2) Ende März aus den Köpfen der Fans verdrängen soll. Anzeige

Bereits im Abschlusstraining hatte sich abgezeichnet, dass Hummels und Müller in den Überlegungen von Löw mit Blick auf das erste Testspiel eine entscheidende Rolle spielen könnten. Nach SPORTBUZZER-Informationen gehörten die Weltmeister von 2014 beim "Neun gegen Neun" (mehr fitte Spieler standen noch nicht zur Verfügung) zur ersten Elf. Nach 926 Tagen Länderspiel-Abstinenz darf das Duo nun erstmals wieder die Nationalhymne anstimmen. Zuletzt liefen der Innenverteidiger und der Angreifer am 19. November 2019 in Gelsenkirchen gegen die Niederlande (2:2) im Trikot der Nationalelf auf.

DFB-Startelf in der Bildergalerie: Mit diesen Nationalspielern beginnt Löw gegen Dänemark

Aufstellung fix: So spielt die Nationalmannschaft gegen Dänemark Manuel Neuer ©

Am Abschlusstraining hatte nach überstandener Corona-Erkrankung auch Toni Kroos von Real Madrid teilgenommen, ein Einsatz gegen Dänemark von Beginn an kam für ihn jedoch zu früh. Davon war ebenso auszugehen wie von der Besetzung auf der Torwartposition. Bereits im Vorfeld des Testspiels gegen Dänemark hatte Torwarttrainer Andreas Köpke dem Bayern-Keeper Manuel Neuer eine Einsatzgarantie gegeben.

Diese Entscheidung untermauert die Aussage von Co-Trainer Marcus Sorg, der im Rahmen der DFB-Pressekonferenz am Dienstag angekündigt hatte: "Es ist wichtig, dass man einen gewissen Kern herauskristallisiert." Für dieses Vorhaben fehlt es der Löw-Elf allerdings noch an dem einen oder anderen Leistungsträger. Leon Goretzka, der am Dienstag nach einem Muskelfaserriss in Seefeld ankam, wird gegen Dänemark noch ebenso fehlen wie die Champions-League-Sieger Antonio Rüdiger, Kai Havertz und Timo Werner vom FC Chelsea sowie Finalverlierer Gündogan von Manchester City, die am Donnerstag in Tirol erwartet werden. Überraschend ist die Aufstellung von Gladbach-Profi Florian Neuhaus, der in der Mittelfeld-Zentrale neben Joshua Kimmich auflaufen wird.

Dänemark mit Poulsen und Delaney

Bei der EM 2021 könnten Deutschland und Dänemark theoretisch in jeder der vier K.o.-Runden aufeinandertreffen. Weit zu kommen, trauen sich die Dänen jedenfalls zu. In ihrer Heimat hält man das aktuelle Team für das qualitativ beste seit den Sensationseuropameistern von vor 29 Jahren. "Wir haben in den letzten drei Jahren nur zwei Spiele verloren - jeweils gegen Belgien, die aktuelle Nummer eins der Welt", sagte Stürmer Yussuf Poulsen von RB Leipzig vor dem Testspiel. Der Bundesliga-Star steht auch in der Startelf der Dänen. Hier die komplette Aufstellung in der Übersicht: