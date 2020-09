Deutschland-Aufstellung gegen die Schweiz fix: Löw verändert Startelf auf zwei Positionen

Den ersten Sieg in der Nations League hat Bundestrainer Joachim Löw fest im Blick. Beim 1:1 gegen Spanien am vergangenen Donnerstag stand die deutsche Nationalmannschaft schon kurz davor. Im sechsten Spiel seit der Einführung des Wettbewerbs am Sonntagabend in Basel gegen die Schweiz (20.45 Uhr, so könnt ihr es sehen!) soll es nun endlich so weit sein. "Man will diese Spiele natürlich gewinnen. Morgen in der Schweiz gehen wir mit der Intention ins Spiel, drei Punkte zu machen, das ist ganz klar", sagte der Bundestrainer am Samstag auf der Pressekonferenz vor dem Spiel.