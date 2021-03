Deutschland-Aufstellung gegen Rumänien fix: Goretzka und Gnabry rechtzeitig fit

Zweites Spiel, zweiter Sieg? Nach dem 3:0 gegen Island will die deutsche Nationalmannschaft beim Auswärtsspiel in Rumänien am Sonntagabend (20.45 Uhr/RTL) den perfekten Start in die WM-Qualifikation ausbauen. Bundestrainer Joachim Löw muss in Bukarest allerdings mit einigen Unwägbarkeiten klarkommen: Niklas Süle zum Beispiel hat angeschlagen die Reise nach Rumänien gar nicht erst angetreten, er ist der fünfte Spieler des derzeitigen Lehrgangs, auf den Löw nicht setzen kann. Anzeige

Mit Leon Goretzka und Leroy Sané waren zudem zwei Spieler mit muskulären Problemen fraglich, die gegen Island in der Startelf standen - und überzeugen konnten. Sie wurden reichtzeitig fit, Löw kann seine Aufstellung somit verglichen mit dem Island-Spiel unverändert lassen. Gegen Rumänien wird zudem wie am Donnerstag die Viererkette mit Lukas Klostermann, Matthias Ginter, Antonio Rüdiger und Emre Can verteidigen.

Aufstellung fix: So spielt die Nationalmannschaft gegen Rumänien Manuel Neuer ©

Die deutsche Mannschaft hatte den ersten Schritt zur WM-Qualifikation gemacht. Dennoch bleibt es dabei: Ausrutscher sind streng verboten. "Da sich nur der Erste direkt qualifiziert, ist jedes Spiel ein Schlüsselspiel - auch morgen", warnte Kimmich vor Nachlässigkeiten. Löw hatte für den Dreierpack gegen Island, in Rumänien und gegen Nordmazedonien am Mittwoch schließlich drei Siege gefordert. Schon in Bukarest kann das DFB-Team einen Rekord ausbauen. 17 Siege in Serie gab es in WM-Qualifikationen seit dem legendären 4:4 gegen Schweden 2012.