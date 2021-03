DFB-Aufstellung gegen Nordmazedonien fix: Löw ändert Startelf auf zwei Positionen

Seine beeindruckende Rekordbilanz will sich der in WM-Qualifikationsspielen noch ungeschlagene Joachim Löw nicht von Nordmazedonien vermiesen lassen. Vor der dritten Ausscheidungspartie am Mittwoch (20.45 Uhr/RTL) auf dem Weg zur Endrunde 2022 in Katar innerhalb einer Woche warnt der Bundestrainer deshalb vor dem Gegner - und nimmt im Duell mit Goran Pandev & Co. nur wenige Veränderungen in der Startelf vor. Anzeige

Einen Wechsel in seiner Startelf kündigte Löw bereits am Dienstag an. Marc-André ter Stegen steht erstmals seit November 2019 wieder im DFB-Tor. Der Schlussmann des FC Barcelona war lange verletzt und muss die wieder klare Hierarchie im Tor der deutschen Nationalmannschaft angesichts der Souveränität von Kapitän Manuel Neuer akzeptieren. Auch Robin Gosens darf von Beginn an ran - für ihn rückt Lukas Klostermann aus der Startelf. Zum Ersatz-Kapitän ernannte Löw den zuletzt bestens aufgelegten Ilkay Gündogan, der im zentralen Mittelfeld neben Leon Goretzka und Joshua Kimmich zum Einsatz kommt. An seinem 4-3-3-System hält Löw erneut fest.

Aufstellung fix: So spielt die Nationalmannschaft gegen Rumänien Marc-Andre ter Stegen ©

Deutschland hat im Gegensatz zu anderen großen Fußball-Nationen wie Spanien, Frankreich, Portugal oder den Niederlanden in den ersten zwei Spielen der WM-Qualifikation noch nicht geschwächelt. Die DFB-Auswahl führt die Gruppe J mit der maximalen Ausbeute von sechs Punkten an. Ein weiterer Sieg gegen Nordmazedonien, und Löws Nachfolger könnte die Ausscheidungsrunde im September deutlich entspannter fortsetzen. Für Löw zählt nur noch das Stimmungsbarometer Richtung EM-Endrunde im Sommer. Dafür ist ein couragierter Auftritt gegen Nordmazedonien wichtig.