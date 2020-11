Antonio Rüdiger gesperrt, Toni Kroos zurück: Löw kündigt Umstellungen gegen Spanien an

Joachim Löw wird seine Startelf im abschließenden Nations-League-Gruppenspiel am kommenden Dienstag in Sevilla gegen Spanien erneut umstellen. "Toni Kroos kommt auf jeden Fall zurück", sagte der Bundestrainer am Samstagabend nach dem 3:1 gegen die Ukraine im ZDF. Dazu werde man sehen müssen, "wer gesund ist", ergänzte der 60-Jährige. Kroos hatte der Nationalmannschaft in Leipzig wegen einer Gelbsperre gefehlt, war aber dennoch bereits am vergangenen Donnerstag zum Team gestoßen. Dem Bundestrainer war es mit Blick auf die Vorbereitungen auf die EM im kommenden Jahr wichtig, dass sein verlängerter Arm den derzeitigen Lehrgang zumindest zu großen Teilen mitnimmt.

