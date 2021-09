Von Thilo Kehrer bis Leroy Sané: Bundestrainer Hansi Flick erklärt seine erste DFB-Startelf

Kurz vor seinem Debüt als Bundestrainer hat Hansi Flick seine erste Startelf erklärt und sich konkret zum offensiven Plan für die Partie am Donnerstagabend in St. Gallen gegen Liechtenstein geäußert. "Wir spielen im 4-2-3-1. Timo Werner spielt vorne im Zentrum, Jamal Musiala und Leroy Sané werden über außen kommen. Kai Havertz wird aus dem Zentrum immer wieder vorn hineinstoßen", sagte der 56-Jährige am RTL-Mikrofon: "Dadurch haben wir eine gewisse Durchschlagskraft, die wir auch brauchen werden." Man werde "versuchen, den Gegner unter Druck zu setzen, zu Fehlern zu zwingen und nach vorn zu spielen".

"Jeder Fan muss spüren, dass die Mannschaft alles gibt", verdeutlichte Flick: "Mein Trainer-Team und ich freuen uns auf das erste gemeinsame Spiel mit der Mannschaft. Wir haben versucht, den Spielern unsere Spielphilosophie zu vermitteln - was ich im Training gesehen habe, hat mich begeistert." In der Abwehrzentrale darf statt Antonio Rüdiger der zuletzt im September 2020 im DFB-Trikot aufgebotene Thilo Kehrer von Paris Saint-Germain beginnen. Flick erklärte: "Wir haben drei Spiele, die wir in kürzester Zeit spielen müssen. Da versucht man, auch anderen mal eine Chance zu geben. Ich habe mit seinem Trainer Mauricio Pochettino telefoniert und er war voll des Lobes. Deshalb hat er sich eine Chance verdient."

Nach der Partie gegen Liechtenstein stehen in den kommenden Tagen zwei weitere WM-Qualifikationsspiele an. Am Sonntag geht es Stuttgart gegen Armenien, drei Tage später in Reykjavik gegen Island. In beiden Begegnungen soll dann auch der angeschlagene Kapitän Manuel Neuer, der am Donnerstag von Bernd Leno im deutschen Tor vertreten wurde, wieder zur Verfügung stehen. Den 26-köpfigen Kader verlassen, hat hingegen Thomas Müller. Der Bayern-Star laboriert an einer Adduktorenverletzung und trat bereits die Heimreise an.