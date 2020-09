Mit Mini-Rotation gegen die Schweiz: Joachim Löw erklärt deutsche Aufstellung

"Wir standen vor der Frage, ob wir auf vier oder fünf Positionen umstellen oder auf ganz wenigen. Aber gestern beim Abschlusstraining und auch heute morgen sind einige Spieler, die gegen Spanien gespielt haben, auf mich zugekommen und haben gesagt, dass sie bereit sind", erklärte Löw seine Aufstellung vor dem Spiel im ZDF und verwies darauf, dass ihm "Eingespieltheit" in der derzeitigen Phase besonders wichtig sei. In einem zweiten Spiel funktionieren "die Mechanismen manchmal schon besser", erklärt der 60-Jährige, der jedoch ankündigte, möglicherweise schon zu Beginn des zweiten Durchgangs erste Auswechslungen vornehmen zu wollen.

Im kommenden Monat geht es für die Nationalmannschaft mit einem Länderspiel-Dreierpack weiter. Nach einem Test am 7. Oktober in Köln gegen die Türkei stehen die Nations-League-Partien in der Ukraine (10. Oktober in Kiew) und gegen die Schweiz (13. Oktober in Köln) auf dem Programm.