Joachim Löw erklärt Umstellungen und Taktik gegen die Schweiz: Joshua Kimmich in der Verantwortung

Mit drei frischen Kräften und taktischen Änderungen geht Bundestrainer Joachim Löw das vierte Nations-League-Spiel am Dienstagabend in Köln gegen die Schweiz an. Im Vergleich zum 2:1 am vergangenen Samstag in der Ukraine blieben Niklas Süle, der gegen die Osteuropäer den zum Anschluss führenden Elfmeter verschuldet hatte, Julian Draxler und Marcel Halstenberg zunächst auf der Bank. Für das Trio rückten die beiden Chelsea-Profis Kai Havertz und Timo Werner sowie Robin Gosens von Atalanta Bergamo in die Anfangsformation. Folge: Das Team wird in der Abwehr mit einer Vierer- statt wie zuletzt mit einer Dreierkette agieren.

Löw fordert mehr Dynamik "Die Mannschaft ist ein bisschen verändert. In der Ukraine haben wir von hinten heraus und im Spielaufbau viel zu langsam gespielt", erklärte Bundestrainer Joachim Löw vor dem Anpfiff in der ARD und deutete an, dass Joshua Kimmich am Dienstagabend eine entscheidende Rolle zufallen wird. Als zentraler Antreiber soll der Bayern-Profis aus der Defensive heraus für "mehr Dynamik" sorgen und auch bei der zuletzt bemängelten Kommunikation auf dem Feld das Heft in die Hand nehmen.

Gegen die Schweiz: So spielt das DFB-Team Tor: Manuel Neuer (FC Bayern) ©

Mit einem Sieg gegen die Schweiz würde die deutsche Nationalmannschaft bereits zwei Spieltage vor Abschluss der Gruppenphase den Klassenerhalt perfekt machen. Sogar der Sprung an die Tabellenspitze wäre möglich. Voraussetzung dafür ist allerdings neben einem eigenen Erfolg auch ein Patzer der Spanier, die zeitgleich in der Ukraine antreten. Für Toni Kroos ist das Spiel gegen die Schweiz in jedem Fall eine besondere Partie: Der Mittelfeldspieler steht zum 100. Mal für Deutschland auf dem Feld.

Löw verteidigte derweil erneut seinen Weg gegen die Kritiker. "Würden wir machen, was die Kritiker sagen, würde ich nur noch hin- und herspringen und hätte kein Zeit mehr für die wesentliche Arbeit, sagte Löw: "Wir konzentrieren uns auf unsere Idee." Der 60-Jährige weiter: "Ich bin ja schon eine Weile dabei. Ich kann das einschätzen. Als Trainer muss man irgendwann mal die Tür hinter sich zu machen und muss sagen, das ist unserer Plan, das ist unsere Idee, unsere Vision und das tun wir."