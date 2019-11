Joachim Löw erklärt DFB-Aufstellung gegen Weißrussland: Darum steht Robin Koch in der Startelf

Nach dem verletzungsbedingten Ausfall von Niklas Süle muss Joachim Löw die Abwehr der deutschen Nationalmannschaft in den kommenden Monaten und möglicherweise auch bei der EM im kommenden Jahr neu strukturieren. Im EM-Qualifikationsspiel am Samstagabend gegen Weißrussland verteidigt der Freiburger Robin Koch neben Matthias Ginter in der Abwehrzentrale und erhält damit den Vorzug vor Jonathan Tah und Niklas Stark. Löw erklärte seinen Verzicht auf die Abwehrspieler von Bayer Leverkusen und Hertha BSC vor der Partie in Mönchengladbach.