Deutschland-Aufstellung gegen Weißrussland fix: DFB-Elf mit Reus, Werner auf der Bank

Die Aufstellung sei trotzdem mit Löw abgesprochen, versicherte Sorg zuvor. "Der Bundestrainer hat das letzte Wort, natürlich wird das auch in diesem Fall so sein", sagte der Ersatz-Coach. Sorg hält am zuletzt erfolgreich praktizierten 3-4-3-System fest. Im zentralen Mittelfeld ersetzt Ilkay Gündogan den fehlenden Toni Kroos. Und auf diese Elf haben sich Sorg und Löw festgelegt: Die Deutschland-Aufstellung im Überblick!

Hier zum Durchklicken: Die Deutschland-Aufstellung gegen Russland in der Übersicht:

Sorg-Premiere mit den U19-Europameistern Gnabry und Kimmich in der Aufstellung

Deutschland nach Sieg in der EM-Qualifikation gegen Holland im Aufwind

Die deutsche Mannschaft war im März mit einem 3:2 gegen den stärksten Gruppengegner Holland in die EM-Ausscheidung gestartet. Nordirland führt die Gruppe C mit neun Punkten an. Dahinter folgen die Niederlande, die auch schon zwei Partien bestritten haben, und Deutschland mit jeweils drei Zählern. Die Weißrussen sind nach Niederlagen in Holland (0:4) und in Nordirland (1:2) vor ihrem ersten Heimspiel Tabellenletzter. Der Erste und Zweite der Gruppe, die der am Dienstag in Mainz folgende Gegner Estland (0 Punkte) komplettiert, qualifizieren sich für die EM 2020.