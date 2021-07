Deutsche Basketballer trotz Niederlage gegen Australien vor Viertelfinal-Einzug

Die deutschen Basketballer haben beim Olympia-Turnier trotz ihrer zweiten Niederlage im dritten Spiel weiterhin Chancen auf das Erreichen des Viertelfinals. Nach dem 76:89 (40:44) gegen Australien am Samstag reicht es dem Team von Bundestrainer Henrik Rödl, wenn Außenseiter Tschechien am Abend eine Niederlage mit mehr als zwei Punkten Unterschied gegen Gold-Favorit USA kassiert. Dann würde die Auswahl des Deutschen Basketball Bunds in Tokio als Dritter der Gruppe B in die Runde der besten Acht kommen und am Dienstag in Japan auf den Sieger der Gruppe A (Frankreich) oder C (Slowenien oder Spanien) treffen. Die Auslosung findet am Sonntag statt.

