Zum WM-Auftakt: Deutsche Basketballer verlieren gegen Frankreich

Vor den Augen von Dirk Nowitzki haben die deutschen Basketballer bei der WM in China einen Fehlstart hingelegt und stehen direkt mächtig unter Druck. Trotz einer beeindruckenden Aufholjagd verlor das Team um den lange Zeit abgemeldeten Anführer Dennis Schröder am Sonntag in Shenzhen gegen Mitfavorit Frankreich mit 74:78 (20:36). Nach nur vier Punkten im ersten Viertel und zwischenzeitlich 24 Zählern Rückstand kämpfte sich die Auswahl von Bundestrainer Henrik Rödl im Schlussabschnitt noch einmal heran, konnte aber das Comeback nicht mehr krönen.