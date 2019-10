DFB-U21 neuer Tabellenführer: Sieg über Bosnien-Herzegowina dank Kilian und Nmecha

Die deutsche U21 hat in der Qualifikation für die Europameisterschaft 2021 die Tabellenführung übernommen. Die Auswahl von Trainer Stefan Kuntz gewann am Dienstag mit 2:0 (1:0) gegen Bosnien-Herzegowina. Luca Kilian vom SC Paderborn (29. Minute) und der Wolfsburger Lukas Nmecha (80.) erzielten die Tore für den EM-Zweiten. Nach dem 5:1 gegen Wales zum Auftakt und dem Erfolg in Zenica führt Deutschland seine Qualifikationsgruppe an. Die EM findet im Juni 2021 in Slowenien und Ungarn statt. Die neun Gruppensieger der Qualifikation sind sicher für die Endrunde qualifiziert.