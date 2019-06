Tag zwei bei der Frauen-WM in Frankreich und mit der DFB-Auswahl startet einer der Mitfavoriten ins Turnier. Die Partie Deutschland gegen China am Samstag (15 Uhr) in Rennes ist nicht nur ein Duell zweier ehemaliger Weltmeister, sondern für das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg die erste, große Standortbestimmung auf dem Weg zum dritten Stern nach 2003 und 2007.

,,Diese WM können nur vier Mannschaften gewinnen", ist der dreimalige Wolfsburger Meistercoach Ralf Kellermann (50) in einer Kicker-Kolumne (Donnerstag) überzeugt, ,,Deutschland, die USA, England und Frankreich. Ich erwarte viele enge und spannende Spiele." Die deutsche Auswahl geht mit viel Optimismus in das Turnier in Frankreich. ,,Es hat sich viel getan in den letzten Monaten, wir sind seitdem in einem tollen Prozess", beschreibt Nationalspielerin Melanie Leupolz vom FC Bayern München die Stimmung. Leupolz ist eine von sieben Spielerinnen aus der Damenmannschaft des FC Bayern. Double-Sieger VfL Wolfsburg stellt mit Torhüterin Almuth Schult, Lena Geoeßling, Sara Doorsoun-Khajeb und Alexandra Popp nur vier Spielerinnen. Aus dem Ausland kommen mit Angreiferin Carolin Simon und Dzenifer Maroszan von Olympique Lyon nur zwei Nominierte.