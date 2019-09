"Volley" statt "Vollgas"? Wirbel um DFB-Choreografie vor Holland-Spiel in Hamburg

"Volley"? Viele Fans fragten sich kurz vor dem deutschen Länderspiel in Hamburg gegen Holland (hier im Liveticker verfolgen), was der kuriose Schriftzug der Choreografie des Fanklubs der DFB-Elf bedeuten soll. Jetzt kommt wohl heraus, dass eigentlich auf der Tribüne im Volksparkstadion das Wort "Vollgas" zu lesen hätte sein sollen. In letzter Minute sollen sich die Organisatoren dann aber für die "Volley"-Variante entschieden haben. Im Netz kursierten schon vor dem Spiel Fotos mit der angeblichen "Vollgas"-Choreo-Anordnung.