Tag zwei bei der U21-EM in Italien und San Marino! Co-Gastgeber Italien und Spanien haben am Sonntag beim 3:1 die Messlatte hoch gelegt.Titelverteidiger Deutschland greift in Gruppe ins Geschehen ein. Die Partie Deutschland gegen Dänemark am Montag (21 Uhr) in Triest ist für die Mannschaft von U21-Bundestrainer Stefan Kuntz gleich der erste ganz große Härtetest.

Die Gruppengegner Österreich und Serbien machen am Montagabend (18.30 Uhr) ebenfalls in Triest den Anfang. Erreicht die deutsche Mannschaft das Halbfinale, ist sie automatisch für das Olympische Fußballturnier 2020 in Tokio qualifiziert. Geht es nach Niklas Stark (24), U21-Europameister von 2017, so hat die DFB-Auswahl nicht an Qualität eingebüßt. ,,Ich habe die letzten Testspiele gegen Frankreich und England verfolgt und muss sagen: Das ist wieder eine gute Truppe", sagt der Hertha-Profi in einem Kicker-Special zur U21-EM, ,,ich traue der deutschen Mannschaft den Titel erneut zu, aber sie braucht das gewisse Etwas, den nötigen Spirit." Fußball-Weltmeister Lothar Matthäus hält eine Titelverteidigung ebenfalls für möglich. ,,Es sind viele gestandene Bundesliga-Spieler dabei, den Titel zu verteidigen, ist immer schwierig, aber machbar."

U21-EM: Auf diese Spieler müsst Ihr achten! Serbiens Luka Jovic (von links), Italiens Federico Chiesa und Spaniens Fabian Ruiz sind die Stars bei der U21-EM. ©

An Substanz fehlt es wahrlich nicht. Mit Jonathan Tah (21) stößt ein Spieler zum Team, der zuletzt noch in der A-Nationalmannschaft in den überzeugenden Auftritten in der EM-Qualifikation am Ball war. Benjamin Henrichs hat sich in Frankreich bei der AS Monaco einen Namen gemacht, Maximilian Eggestein ist Stammspieler bei Werder Bremen, Mo Dahoud hat mit Borussia Dortmund Champions League gespielt, Lukas Nmecha von Preston North End hat in England auf sich aufmerksam gemacht. Waldemar Anton von Hannover 96, Levin Öztunali von Mainz 05 und der Hoffenheimer Nadiem Amiri waren schon 2017 beim Titelgewinn in Polen dabei. Die dänische U21 nimmt zum dritten Mal an der Europameisterschaft teil. 2015 und im EM-Jahr von ,,Danish Dynamite" 1992 stand man jeweils im Halbfinale. Die Spieler von U21-Nationaltrainer Niels Frederiksen (48) verteilt sich über halb Fußball-Europa. Keeper Daniel Iversen spielt bei Oldham Athletic in England. Die Abwehrspieler Jacob Rasmussen und Joachim Andersen verdienen ihr Geld im Gastgeberland Italien, beim FC Empoli und Sampdoria Genua, Jacob Bruun Larsen von Borussia Dortmund kommt ebenso wie Abwehrspieler Andreas Poulsen aus der Bundesliga. ,,Ich hoffe, dass wir mit dem Team mindestens das Halbfinale erreichen können", gibt Frederiksen, erfahrener Vereinstrainer bei Lyngby und Esbjerg fb die Zielsetzung bei den Dänen aus.

Wie sehe ich U21-EM Deutschland gegen Dänemark live im TV?

Die U21-EM in Italien und San Marino ist vom 16. bis 30. Juni 2019 komplett im Free-TV zu sehen. Die Sender ARD, ZDF und SPORT 1 teilen sich die Spiele auf, wobei SPORT 1 die Partien ohne deutsche Beteiligung zeigt. Die Begegnung Deutschland gegen Dänemark gibt es am Montag ab 21 Uhr in der ARD. Reporter ist Steffen Simon.

Gibt es einen (kostenlosen) Livestream?

Ja. Die ARD zeigt das U21-Gruppenspiel Deutschland gegen Dänemark auch im kostenlosen Live-Stream auf der eigenen Homepage.

