Comeback von Müller und Hummels: So könnte Deutschland im EM-Test gegen Dänemark spielen

Den Spaß, den das DFB-Team trotz harter Arbeit bisher im Trainingslager in Seefeld hat, haben viele Nationalspieler betont. Am Mittwochabend wird es aber ernst. Das deutsche Team trifft in Innsbruck (21 Uhr/RTL) auf EM-Teilnehmer Dänemark. Danach folgt nur noch die Partie am 7. Juni in Düsseldorf gegen Lettland, bevor die Europameisterschaft für Deutschland am 15. Juni gegen Weltmeister Frankreich startet. "Die Spiele sind gut, um Wettkampfpraxis zu sammeln", sagte Bundestrainer Joachim Löw im Vorfeld der Tests. Anzeige

Um den Fokus bei den Profis zu schärfen, hat die Nationalmannschaft am Dienstagabend ihr Abschlusstraining auch im rund 20 Kilometer entfernten Tivoli-Stadion in Innsbruck absolviert, statt in Seefeld zu bleiben. "Natürlich will man die Spieler ein bisschen sensibilisieren", sagte Co-Trainer Marcus Sorg zu der Einheit in Innsbruck. Klar ist: Die Elf, die gegen Dänemark aufläuft, ist nicht die Frankreich-Startelf. Die vier England-Profis Kai Havertz, Timo Werner, Antonio Rüdiger und Ilkay Gündogan stoßen nach ihrem Champions-League-Finale erst am Donnerstag zur Mannschaft. Toni Kroos soll nach seiner Corona-Infektion nach und nach die Intensität steigern, Leon Goretzka ist nach seinen Muskelproblemen erst seit Dienstag in Seefeld.

Löw muss also notgedrungen auf einige Stammspieler verzichten, stellt aber klar: "Wir werden gewisse Dinge einstudieren, die vom Gegner und der Aufstellung unabhängig sind. Die muss jeder Spieler beherrschen. Alle Spieler müssen auf der jeweiligen Position klare Aufgaben erfüllen." Ziemlich sicher ist: Die Rückkehrer Mats Hummels und Thomas Müller werden in der Startelf stehen, so trainierte der Bundestrainer nach SPORTBUZZER-Informationen auch beim Abschlusstraining in Innsbruck. Überraschend: Neben Hummels könnte Niklas Süle verteidigen. Dem Bayern-Star hatte Löw in Seefeld Sonderschichten verpasst, weil Süle zuletzt von Verletzungen zurückgeworfen war. Wenn Löw ihn aber vor der EM noch mal im Wettkampf sehen will, bietet sich das Dänemark-Spiel an.