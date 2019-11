Starker Auftakt dank Struff und Kohlschreiber: Deutschland gewinnt erstes Davis-Cup-Duell

Auch ohne Spitzenspieler Alexander Zverev haben die deutschen Tennis-Herren bei der Davis-Cup-Endrunde in Madrid einen perfekten Start hingelegt. Gegen Argentinien stand der Sieg der Mannschaft von Teamchef Michael Kohlmann am Mittwoch bereits nach den beiden Einzeln fest. Nachdem Philipp Kohlschreiber in der ersten Partie gegen Guido Pella mit 1:6, 6:3, 6:4 gewonnen hatte, holte Jan-Lennard Struff im Spitzenduell gegen Diego Schwartzman den entscheidenden zweiten Punkt. Die deutsche Nummer eins setzte sich nach einer starken Leistung mit 6:3, 7:6 (10:8) durch.