Vor dem zweiten Auftritt der deutschen Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft gegen Portugal am Samstag (18 Uhr, ARD und Magenta TV - und im Liveticker ) hat Bundestrainer Joachim Löw in den Angriffsmodus umgeschaltet. "Taktisch müssen wir schon etwas anderes ins Spiel reinbringen, das heißt mehr Offensivkraft", sagte der 61-Jährige auf der Pressekonferenz in München. Den EM-Fehlstart gegen Frankreich (0:1) müssen die Deutschen wett machen, um weiterhin realistische Chancen auf den Achtelfinal-Einzug zu haben.

Personelle Wechsel in seiner Aufstellung, die beispielsweise Ex-Kapitän Michael Ballack in einem Interview mit dem SPORTBUZZER angemahnt hatte, ließ Löw zunächst offen. "Taktische Änderungen kann man mit der gleichen Formation durchführen, man kann aber auch einige Wechsel vornehmen", betonte Löw noch am Freitag. Kurz vor dem Anpfiff ist klar: Der Bundestrainer verzichtet auf neue Gesichter in seiner Aufstellung, vertraut auch gegen die Portugiesen um Superstar Cristiano Ronaldo auf die Startelf, die gegen Frankreich knapp das Nachsehen hatte.