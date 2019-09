Leichte Einblutung! Leon Goretzka fehlt Deutschland gegen Holland

Niklas Süle über Zoff von Emre Can mit Juventus Turin: Weiß nicht, was der Trainer gedacht hat

Der Mittelfeldspieler gehörte nach einer Oberschenkelprellung am ersten Spieltag nicht zum Kader des deutschen Rekordmeisters. Gegen den Tabellenletzten FSV Mainz 05 saß Goretzka 90 Minuten lang auf der Bank.

Deutschland trifft in der EM-Qualifikation auf die Niederlande am 6. September in Hamburg sowie drei Tage darauf in Belfast auf Nordirland.