Die Ära von Joachim Löw ist Geschichte. Bei der Fortsetzung der WM-Qualifikation mit dem Auswärtsspiel in St. Gallen gegen Liechtenstein steht Hansi Flickerstmals als Bundestrainer in der Pflicht. Mit einem klaren Sieg soll am Donnerstag (20.45 Uhr, RTL) ein Signal für den Neuanfang der Nationalmannschaft Richtung WM-Endrunde 2022 in Katar gesendet werden.

Der neue Bundestrainer versprüht große Energie, auf und abseits des Trainingsplatzes. Flick merkt man permanent an, dass er nach der Sieben-Titel-Jagd mit dem FC Bayern München bereit ist für die neue Aufgabe. Attraktiver Offensivfußball lautet das sofortige Versprechen des 56-Jährigen an die zuletzt schwer enttäuschten Fans. Rückkehr in die Weltspitze ist das grundsätzliche Ziel des zehnten Chefcoaches in der DFB-Geschichte. Vom WM-Titel spricht Flick im Gegensatz zu Kapitän Manuel Neuer zwar (noch) nicht. Doch in 472 Tagen stünde er am liebsten im Finalstadion in Doha in Katar. Zunächst einmal steht aber die erste Aufgabe gegen den Fußball-Zwerg aus Liechtenstein auf dem Programm.