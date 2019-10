Deutschland gegen Argentinien: Der Head-to-Head-Vergleich vor dem Länderspiel-Test

Auf dem Papier hätte es natürlich ein echter Kracher werden können. Deutschland gegen Argentinien. Die Neuauflage des WM-Finals von 2014. Das Spiel gegen die Mannschaft mit dem womöglich besten Spieler der Welt, Lionel Messi. Nun ist es aber so, dass der Rahmen des Freundschaftsspiels am Mittwochabend im Dortmunder Signal-Iduna-Park den aktuellen Umständen entspricht (So könnt ihr das Spiel live sehen!).