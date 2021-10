Gewinnen und begeistern - das Ziel der deutschen Nationalmannschaft im WM-Qualifikationsspiel am Freitagabend in Hamburg gegen Außenseiter Rumänien (20.45 Uhr, RTL) ist klar. "Für jeden Einzelnen ist ein Länderspiel etwas ganz Besonderes", sagte Bundestrainer Hansi Flick. Das soll auch für die rund 25.000 Zuschauer gelten, die gegen den 42. der Weltrangliste auf reichlich Tore hoffen. Der Bundestrainer muss zwar auf Kapitän Manuel Neuer verzichten, hat in Marc-André ter Stegen aber ausgezeichneten Ersatz bereitsstehen. Ansonsten kann Flick aus den Vollen schöpfen. Anzeige

Deutschland geht mit 15 Punkten als Tabellenführer der Qualifikationsgruppe J in die Partie. Ein Sieg gegen Rumänien, noch einer am Montag in Skopje gegen Nordmazedonien - und schon könnte das Ticket für die Katar-WM im November und Dezember 2022 vorzeitig gebucht sein. Abhängig ist das noch von den Ergebnissen von Verfolger Armenien (11 Punkte). Die abschließenden Quali-Spiele bestreitet das Flick-Team im November in Wolfsburg gegen Liechtenstein und auswärts gegen Armenien.

Liveticker: Deutschland gegen Rumänien am Freitag, 8. Oktober