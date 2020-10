Entscheidung für Türkei-Test "bewusst getroffen": Der DFB will die Causa Özil hinter sich lassen

Eigentlich dürfte es aus deutscher Sicht keinen Grund geben, mit skeptischem Blick auf ein Länderspiel gegen die Türkei zu schauen – zumindest keinen sportlichen. Von den bisherigen 20 Duellen verlor die DFB-Auswahl gerade einmal drei, bei einer Tordifferenz von 49:13. Die vergangenen vier WM-Endrunden verpasste die türkische Nationalelf, verbreitet längst nicht mehr Angst und Schrecken wie zu besten Tagen. Und auch, wenn die Partie am Mittwoch (20.45 Uhr, RTL) in Köln nur ein Freundschaftsspiel ist und Joachim Löw mit einer B-Elf antreten wird, gibt es dennoch einiges an Brisanz – doch die ist sportpolitischer Natur.

Es ist das erste Aufeinandertreffen seit der "Erdogan-Affäre". Seit dem Skandal, den die beiden DFB-Nationalspieler Mesut Özil und Ilkay Gündogan auslösten, als sie sich vor der WM 2018 mit dem türkischen Präsidenten und Despoten Recep Tayyip Erdogan ablichten ließen. Beide wurden daraufhin von den deutschen Zuschauern ausgepfiffen, fuhren trotzdem mit nach Russland und scheiterten dort mit ihren Kollegen kläglich in der Vorrunde. Der Rest ist bekannt. Gündogan sah seinen Fehler ein, zählt heute zu den Leistungsträgern im Mittelfeld, die Geschichte ist DFB-intern abgehakt. Özil dagegen trat nach der WM zurück – und gegen den Verband nach. Er unterstellte den Verantwortlichen sogar Rassismus. Und hat bis heute kein Wort mit seinem großen Förderer, Bundestrainer Joachim Löw, gesprochen, obwohl dieser ihn sogar bei seinem Klub FC Arsenal besuchte.

Im SPORTBUZZER-Interview sagte Löw dazu: "Grundsätzlich finde ich das Thema einfach bedauerlich für uns alle. Mesut hatte Millionen Fans in Deutschland, wurde mehrmals hintereinander von den Fans zum Nationalspieler des Jahres gewählt. Wir hatten fantastische gemeinsame Jahre mit dem WM-Sieg 2014 als Höhepunkt. Ich hätte ihm einen anderen Abgang aus der Nationalmannschaft gewünscht."

Grünen-Politiker Özdemir kritisiert Özil: "Sich selbst diskreditiert" Wie tief dieser Konflikt noch schwelt, machte Cem Özdemir, Bundestagsabgeordneter der Grünen, nun in der Welt am Sonntag deutlich: "Özil hat sich selbst diskreditiert. Nicht allein durch das Foto mit Erdogan, sondern auch dadurch, dass er sich anschließend nicht distanziert hat. Er entwertet damit seine eigenen Aussagen, und deswegen taugt er meiner Meinung nach auch nicht mehr als Vorbild." Außerdem wies Özdemir auf das große Problem dieser Affäre hin: "Besonders bedrückend an der Causa Özil ist, dass sie vor allem bei jenen einzahlt, die den Eindruck erwecken wollen, dass Menschen mit Migrationshintergrund hier in Deutschland auf feindlichem Territorium leben."

Rund 1,5 Millionen türkisch-stämmige Bürger gibt es hierzulande aktuell. Beim heutigen Länderspiel wird aufgrund des steigenden Inzidenzwertes in Köln kaum einer von ihnen im Stadion anwesend sein können. Die Stadt gab am Dienstagnachmittag bekannt, dass nur 300 Zuschauer kommen dürfen.

Auch Özil und der nach seiner Corona-Infektion noch geschonte Gündogan werden nicht dabei sein – und dennoch wie ein Schatten über dem Stadion hängen und den DFB an einen der dunkelsten Abschnitte in der Verbandshistorie erinnern. "Auch das Verhalten der damaligen DFB-Führung war alles andere als preisverdächtig", sagte Özdemir. Oliver Bierhoff und Co. wissen ganz genau, dass er Recht hat.