Deutschland in Noten: Gosens, Kimmich und Havertz überragen beim Sieg gegen Portugal

Die deutsche Nationalmannschaft hat sich nach der EM-Auftaktniederlage gegen Frankreich eindrucksvoll zurückgemeldet. Gegen Portugal feierte das Team von Bundestrainer Joachim Löw einen 4:2-Sieg. Nach der Führung von Cristiano Ronaldo (15.), brachten zwei Eigentore von Ruben Dias (35.) und Raphael Guerreiro (39.) das DFB-Team in Führung. Kai Havertz (51.) und Robin Gosens (60.) stellten auf 4:1, Diogo Jota (67.) verkürzte nach einem Standard auf 4:2.

Für den SPORTBUZZER haben sich Sportchef Heiko Ostendorp und Chefreporter Tobias Manzke in München das zweite Gruppenspiel der Europameisterschaft angeschaut. Gegen Portugal setzte Bundestrainer Joachim Löw in der Startelf auf die gleiche Aufstellung wie im ersten Spiel gegen Frankreich. Die Noten zum Spiel der deutschen Nationalmannschaft gibt es in der Bildergalerie!